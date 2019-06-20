Home

POWERED BY

Services
West Memorial Funeral Home
103 Jefferson Street
Starkville, MS 39759
(662) 323-6674
Resources
More Obituaries for Lucy Gillespie
Looking for an obituary for a different person with this name?

Lucy M. Gillespie

Obituary Condolences Flowers

Lucy M. Gillespie Obituary
Ms. Lucy M Gillespie Barnes,52, of Starkville, MS, died on Tuesday, June 11, 2019 in Starkville, MS. Visitation will be held on Friday, June 21, 2019 at 1:00 P.M. -6:00 P.M. at West Memorial Funeral Home, Starkville, MS. Funeral service will be held Saturday, June 22, 2019 at 2:00 P.M. at Mt. Peiler Baptist Church, Starkville, MS. Interment will follow at Mt. Peiler Cemetery II, Starkville, MS. West Memorial is in charge of all arrangements.
Published in Starkville Daily News on June 21, 2019
Read More
Remember
Share memories or express condolences below.
Send Flowers
View All
 Add Photos
 Add Videos
Give others a chance to express condolences. Not right now.
 Back to today's Obituaries
Funeral and condolence advice from Legacy.com experts
Funeral Etiquette
Expert advice: what to do and say when someone dies.
Planning Guide
Free funeral planning guide compliments of West Memorial Funeral Home
Download Now