Ms. Lucy M Gillespie Barnes,52, of Starkville, MS, died on Tuesday, June 11, 2019 in Starkville, MS. Visitation will be held on Friday, June 21, 2019 at 1:00 P.M. -6:00 P.M. at West Memorial Funeral Home, Starkville, MS. Funeral service will be held Saturday, June 22, 2019 at 2:00 P.M. at Mt. Peiler Baptist Church, Starkville, MS. Interment will follow at Mt. Peiler Cemetery II, Starkville, MS. West Memorial is in charge of all arrangements. Published in Starkville Daily News on June 21, 2019 Read More Listen to Obituary