Perko, Eugene J.

Age 89, of Boxborough, MA, formerly of St. Louis, MO, Oct. 4, 2019. Predeceased by first wife Emily A. (Juracek) Perko, parents Andrew & Susan (Drapp) Perko, brother Robert Perko, sisters Mildred (Perko) Dunajcik & Esther Perko. Survived by wife Astrid (Heine) Chalupa Perko; daughters Ellen Perko-De Haan & husband Alan, & Ruth A. P. Terry; grandchildren Josef De Haan, Halley Terry Stillman & David I. Terry; brothers Milton Perko & Richard Perko. Memorial gifts to Mt. Calvary Lutheran Church, PO Box 986, Acton, MA 01720 or to St. Lucas Lutheran Church, 7100 Morgan Ford Road, St. Louis, MO 63116.

Services: Funeral on Oct. 12 at 10 a.m. in Mt. Calvary Lutheran Church, Acton, MA. Memorial page actonfuneralhome.com