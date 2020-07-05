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Pyillis Hilliard
1946 - 2020
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Phyllis Ann Hilliard

1946-2020

Vancleave

Phyllis Ann Hilliard, age 74, passed away on Tuesday, June 30, 2020 in Ocean Springs.

She was predeceased by her parents, Russell and Anna Allen.

She is survived by her loving husband of 53 years, Michael Hilliard; children, Eddie Hilliard, Jason Hilliard, Chad Hilliard, and Veronica Hilliard McCauley (Chris); 7 grandchildren, Ariel, Madison, Aaron, Elizabeth, Jacob, Lexis, and Jamie; great-grandchildren, Clayton, Madison, Addalynn, and Isaiah.

RIEMANN FAMILY FUNERAL HOME, West Jackson County, 13872 Lemoyne Blvd is serving the family.

Online condolences and pictures can be shared at www.riemannfamily.com



To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The Sun Herald on Jul. 5, 2020.
MEMORIAL EVENTS
No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
Funeral services provided by
Riemann Family Funeral Homes
13872 Lemoyne Blvd
Biloxi, MS 39564
(228) 215-8700
MEMORIES & CONDOLENCES

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