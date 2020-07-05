Phyllis Ann Hilliard
1946-2020
Vancleave
Phyllis Ann Hilliard, age 74, passed away on Tuesday, June 30, 2020 in Ocean Springs.
She was predeceased by her parents, Russell and Anna Allen.
She is survived by her loving husband of 53 years, Michael Hilliard; children, Eddie Hilliard, Jason Hilliard, Chad Hilliard, and Veronica Hilliard McCauley (Chris); 7 grandchildren, Ariel, Madison, Aaron, Elizabeth, Jacob, Lexis, and Jamie; great-grandchildren, Clayton, Madison, Addalynn, and Isaiah.
RIEMANN FAMILY FUNERAL HOME, West Jackson County, 13872 Lemoyne Blvd is serving the family.
Online condolences and pictures can be shared at www.riemannfamily.com