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Richardson's Family Funeral Care
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11:00 AM
New Jerusalem MB Church
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James Chandler Jr.

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James Chandler Jr. Obituary
James Chandler, Jr.

Havana - James Charles Chandler, Jr., 70, transitioned Mon. Aug. 19 in Havana. Funeral service will be 11am Sat. Aug. 31 at New Jerusalem MB Church with burial at Mt. Zion AME Church Cemetery, both in Havana. Visitation will be from 5-7pm, today Fri. Aug. 30 at the Old West Florida Enrichment Center. He leaves to cherish his memories his one son: Lakendrick Chandler; siblings: Rhunette Chandler, JoAnn Kilpatrick, Lilly Pearl Epps (Carl), Levon Chandler (Catrina), Michael Chandler (Elaine), Tony Chandler (Kim), Choice Chandler; Paul Chandler; 3 grandchildren and a host of other relatives & friends. One son Jonathan Chandler, parents James & Pansy Chandler, sister Retia Walker, brother in-law Andrew Kilpatrick, and a nephew Andres Kilpatrick proceeded him in death. Richardson's Family Funeral Care (850) 576-4144.
Published in Tallahassee Democrat on Aug. 30, 2019
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