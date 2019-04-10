|
|
|
Mary Elizabeth Nave
Morganfield, KY
Mary Elizabeth Nave, age 99, formerly of Uniontown, KY died Monday 4/8/19. Preceded in death by parents Sterling & Myrtle Lamb; husband Herschel Nave; sons Hilton & John Nave; daughter Linda Strunge; several siblings. Survivors: 2 daughters Joan Graham of Morganfield & Martha Cunningham of New Albany, IN; 13 grandchildren; several great and great-great grandchildren. Funeral: 1 PM Friday 4/12/19 at Whitsell Funeral Home, Morganfield. Visitation: 9 AM until service time Friday. Burial in Rosedale Cemetery in Dawson Springs, KY.
Published in The Gleaner on Apr. 10, 2019
Read More