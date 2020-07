Arturo Olivarez

Edinburg - Arturo Rodrigo Olivarez, 88, entered eternal sleep in our Lord Jesus Christ in the city of Edinburg, Texas. Born in La Bonita, Tamaulipas Mexico, he lived in Edinburg for the past 55 years.He is preceded in death by his wife of 60 years of marriage, Rosalinda Olivarez, his parents: Evaristo & Anita Olivares Garza, his siblings: Heliodoro Olivares, Efrusina Garza, Rufina Olivares, Valentina Alaniz, Pedro Olivares, Evaristo Olivares, Abel Olivares, Ana Maria Arguelles, Lydia Careaga, & Honorio Olivares.Mr. Olivarez is survived by his 11 children, daughter; Sonia (Manuel) Del Rio, sons; Arturo(Denise) Olivarez, Roberto(Diana) Olivarez, Jose Olivarez (Josefina) Evaristo(Dolores) Olivarez, Oscar(Susanne) Olivarez, daughters Rosa Isela(Mario) Pena, Criselda(Antonio III) Martinez, son Alberto(Laura) Olivarez, daughters Ana Isabel (Bolivar) Nun?ez, and Maria (Nathan) Gregory; 33 grandchildren, Jose (Chelsea) Olivares, Sonia Yajaira(Jaime) Cisneros, Sonia Anid Olivarez, Yazmin (Omar) Vasquez, Gerardo Olivarez, Fernando (Elaine) Olivares, Roberto (Karla) Olivarez, Jacob Olivarez, Luis (Monica)Del Rio, Crystal(Juan) Garcia, Itzel(Frank)Castillo , Nyaomi Martinez, Mario Alberto Pena II, Michelle(Zach)Rea, Tony Martinez, Esmeralda (Robert) Torres, Elias Olivarez, Melissa Olivarez, Noel Olivarez, Sofia Pena, Wyatt Olivarez, Evan Olivarez, Nathanael Gregory, Julian Olivarez, Matthew Olivarez, Cole Olivarez, Emmaline Gregory, Brandon Nun?ez, Cara Olivarez, Brian Nun?ez, Oliver Gregory, Braxton Nun?ez, and James Olivarez, (Step grandchildren ) David Pena, Alexandra Rodriguez. Eight great grandchildren: Eduardo Vazquez, Astrid Vazquez, Daniel James Cisneros, Gavin, Cisneros, Ryan Torres, Robert Torres, Liam Olivares, Francisco Ian Castillo, and Lyla Rose Garcia, Atlas Garcia.Visitation will begin at 6 p.m. with a 7 p.m. prayer service Thursday July 30, 2020, at Legacy Chapels 4610 South Jackson Road in Edinburg. Graveside service will be at 10 a.m. Friday July 31, 2020, at Val Verde Memorial Gardens in Donna.Funeral services are under the direction of Legacy Chapels in Edinburg.