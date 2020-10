Mission - Juan Luis, 89, entered eternal rest on October 23, 2020 at McAllen Medical Center.



He was preceded in death by his parents Patricio and Maria de Lourdes Luis; and his sister Cruz Coronado.



He is survived by his loving wife Martha Luis; his children Juan Martin Luis, Teresa Luis, Patricia Luis Salazar, Daniel Luis(Rocio), Alberto Luis(Azeneth); grandchildren Juan Carlos Luis, Deborah Luis, Luis A. Luis, Israel A. Ramos, Iliana A. Ramos, Samuel Salazar, David Salazar, Esmeralda Uribe, Alejandro Uribe, Alberto Daniel Luis, Diego Alejandro Luis and Alexandra Luis; his siblings Faustino Luis, Martha Luis de Mendoza, Maria Concepcion Luis Morales, Sara Luis de Alcocer and Patricio Luis.



Visitation will be held on Tuesday, October 27, 2020 at Funeraria Del Angel, Chapel of Remembrance in Mission from 3:00 pm to 9:00 pm with a rosary recited as 7:00 pm. Funeral service will be held on Wednesday, October 28, 2020 at Funeraria Del Angel at 10:00 am. Burial will follow at Valley Memorial Gardens Cemetery.



Juan Luis, de 89 años, entró en reposo eterno el 23 de octubre de 2020 en McAllen Medical Center.



Le precedieron en la muerte sus padres Patricio y María de Lourdes Luis; y su hermana Cruz Coronado.



Le sobreviven su amada esposa Martha Luis; sus hijos Juan Martín Luis, Teresa Luis, Patricia Luis Salazar, Daniel Luis (Rocío), Alberto Luis (Azeneth); nietos Juan Carlos Luis, Deborah Luis, Luis A. Luis, Israel A. Ramos, Iliana A. Ramos, Samuel Salazar, David Salazar, Esmeralda Uribe, Alejandro Uribe, Alberto Daniel Luis, Diego Alejandro Luis y Alexandra Luis; sus hermanos Faustino Luis, Martha Luis de Mendoza, María Concepción Luis Morales, Sara Luis de Alcocer y Patricio Luis.



El velorio se llevará a cabo el martes 27 de octubre de 2020 en Funeraria Del Angel, Capilla del Recuerdo en Mission de 3:00 pm a 9:00 pm con un rosario a las 7:00 pm. El funeral se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre de 2020 en Funeraria Del Angel a las 10:00 am. Seguirá el entierro en el cementerio Valley Memorial Gardens.



