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Charles Alan Hall (Bud) Charles Alan Hall born in Seattle WA. 6/26/1931, passed away in Olympia, WA. on 10/31/2019. A great man. Bud graduated from the University of Washington when he was 36 and had a successful career in dentistry. He loved to travel. Charles Hall leaves behind his wife, Jerry Layne Hall in Olympia WA, his brother Jeff, his sister Lisa, his sons Bradley Alan Hall (Stephanie Ann Hall) in Centralia WA, and Jason Layne Hall (Michelle Lynn Hall) in Tucson, AZ. His grandchildren are Trenton Hall (Megan Hall), Blake Hall, Jesse, and Keenan. Great grandchildren are Gracelyn, Piper, and Sterling. Bud will be missed by his loving family and many others immeasurably. Funeral services will be held at Mills and Mills Funeral Home and Park at 5725 Littlerock Road S.W., Tumwater, Washington 98512, 11/23/2019 at 1:00 PM.
Published in The Olympian on Nov. 10, 2019