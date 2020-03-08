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Mills & Mills Funeral Home and Memorial Park
5725 Littlerock Road SW
Tumwater, WA 98512
(360) 357-7743
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Melvin Leroy Galivan

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Melvin Leroy Galivan Obituary
Melvin Leroy Galivan Melvin Leroy Galivan passed away peacefully at home with his family by his side on February 23rd 2020. Mel was born in Belfair on Nov 1, 1933 to William Frank and Iva Galivan. He married Patricia Scherer in 1956 and had four sons. Randy, Craig, Mark (Joe) and Brian. He sadly lost Joe in 1984 then Randy in 2004. He had a grandson Randy Lee and a granddaughter Karli Galivan Brown and two great-granddaughters. He will be greatly missed by family and many friends. Graveside service will be held at Mills & Mills 5725 Littlerock Rd. SW Tumwater WA 98512 on March 21st at 10:00am.
Published in The Olympian on Mar. 8, 2020
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