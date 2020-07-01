1/1
Dan Kirk Keltner
Send Flowers
Share
Share
Share Dan's life story with friends and family
Send an Email
Or Copy this URL to Share
Dan Kirk Keltner

Dan Kirk Keltner, age 69, passed away June 26, 2020. He was born October 31, 1950, in Miles City, Montana to Nolia and Lawrence Keltner. He married Sandra Malinkski on October 10, 1970 in Glendive, Montana.

He is survived by wife Sandra Keltner, children Shawn Keltner (Kim), Michelle Woodland (Wendell), and Bryce Keltner (Karrie), 19 grandchildren, and 9 great grandchildren.

Funeral services will be held at Spilsbury Mortuary on July 3, at 10:00 a.m.

In lieu of flowers, donations may be made to Huntsman Cancer Foundation, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah 84108




To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in Spectrum & Daily News from Jul. 1 to Jul. 2, 2020.
MEMORIES & CONDOLENCES

Uploading...

This may take a moment.

Not sure what to say?

Loading...

This may take a moment.

0 entries
INVITE OTHERS TO ADD MEMORIES
Share to let others add their own memories and condolences
Thank You.
Please allow 24 hours for your entry to be reviewed for appropriate content.
INVITE OTHERS TO ADD MEMORIES
Send your deepest condolences with fresh flowers.
Make a charitable donation in honor of a loved one.
Contact Us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use
© 2020 Legacy.com All rights Reserved