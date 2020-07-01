Dan Kirk Keltner



Dan Kirk Keltner, age 69, passed away June 26, 2020. He was born October 31, 1950, in Miles City, Montana to Nolia and Lawrence Keltner. He married Sandra Malinkski on October 10, 1970 in Glendive, Montana.



He is survived by wife Sandra Keltner, children Shawn Keltner (Kim), Michelle Woodland (Wendell), and Bryce Keltner (Karrie), 19 grandchildren, and 9 great grandchildren.



Funeral services will be held at Spilsbury Mortuary on July 3, at 10:00 a.m.



In lieu of flowers, donations may be made to Huntsman Cancer Foundation, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah 84108









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