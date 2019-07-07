ALHAMBRA — Anita L. Suhre, 87 of Highland, formerly of Alhambra, died Saturday, July 6, 2019, at Highland Health Care Center in Highland, IL.
Arrangements are by Dauderman Mortuary in Alhambra.
Visitation will be 9-11 a.m. Wednesday, July 10, 2019, at Dauderman Mortuary in Alhambra. Funeral service will be at 11 a.m. Wednesday, July 10, 2019, at Dauderman Mortuary in Alhambra with John Mindrup, Assistant Pastor, Salem United Church of Christ, Alhambra, officiating.
Interment will be at Salem Cemetery in Alhambra.