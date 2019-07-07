Anita Suhre

Service Information
Dauderman Mortuary
609 East Main Street
Alhambra, IL
62001-0167
(618)-488-3000
Visitation
Wednesday, Jul. 10, 2019
9:00 AM - 11:00 AM
Dauderman Mortuary
609 East Main Street
Alhambra, IL 62001-0167
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Funeral service
Wednesday, Jul. 10, 2019
11:00 AM
Dauderman Mortuary
609 East Main Street
Alhambra, IL 62001-0167
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Obituary
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ALHAMBRA — Anita L. Suhre, 87 of Highland, formerly of Alhambra, died Saturday, July 6, 2019, at Highland Health Care Center in Highland, IL.

Arrangements are by Dauderman Mortuary in Alhambra.

Visitation will be 9-11 a.m. Wednesday, July 10, 2019, at Dauderman Mortuary in Alhambra. Funeral service will be at 11 a.m. Wednesday, July 10, 2019, at Dauderman Mortuary in Alhambra with John Mindrup, Assistant Pastor, Salem United Church of Christ, Alhambra, officiating.

Interment will be at Salem Cemetery in Alhambra.
Published in The Telegraph from July 7 to July 8, 2019
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