The Washington Post

BETTY SMITH (1930 - 2019)
Guest Book
Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for BETTY SMITH.
Service Information
Strickland Funeral Services - Camp Springs
6500 Allentown Road
Camp Springs, MD
20748
(301)-449-0400
Visitation
Wednesday, Jul. 17, 2019
10:00 AM - 11:00 AM
galilee baptist church
2101 shadyside Ave.
suitland, MD
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Funeral service
Wednesday, Jul. 17, 2019
11:00 AM
galilee baptist church
2101 shadyside Ave.
suitland, MD
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BETTY JEAN SMith  

ON THURSDAY, JULY 11, 2019 BETTY JEAN SMITH OF CLINTON Maryland WAS CALLED TO REST. sHE LEAVES TO CHERISH HER MEMORY ONE DAUGHTER, jeannette l. daVIS (jOHN); ONE brother, rOBERT l. sMITH; three GRANDCHILDREN eBONY dAVIS, jENAE gREENLEE (iAN), and jONATHAN dAVIS; ONE GREAT-GRANDSON aMIR wARREN AND A HOsT OF OTHER RELATIVES AND FRIENDS. fAMILY WILL RECeive FRIENDS ON wednesday, july 17, 2019 AT galilee baptist church, 2101 shadyside Ave., suitland, md. FROM 10 A.M. UNTIL TIME OF FUNERaL SERVICE at 11 A.M. iNTERMENT lincoln memorial cemetery ,sUITLAND, md. arrangements BY sTRICKLAnD fUNERAL SERVIces.

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Published in The Washington Post on July 15, 2019
bullet Smith
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