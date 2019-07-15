ON THURSDAY, JULY 11, 2019 BETTY JEAN SMITH OF CLINTON Maryland WAS CALLED TO REST. sHE LEAVES TO CHERISH HER MEMORY ONE DAUGHTER, jeannette l. daVIS (jOHN); ONE brother, rOBERT l. sMITH; three GRANDCHILDREN eBONY dAVIS, jENAE gREENLEE (iAN), and jONATHAN dAVIS; ONE GREAT-GRANDSON aMIR wARREN AND A HOsT OF OTHER RELATIVES AND FRIENDS. fAMILY WILL RECeive FRIENDS ON wednesday, july 17, 2019 AT galilee baptist church, 2101 shadyside Ave., suitland, md. FROM 10 A.M. UNTIL TIME OF FUNERaL SERVICE at 11 A.M. iNTERMENT lincoln memorial cemetery ,sUITLAND, md. arrangements BY sTRICKLAnD fUNERAL SERVIces.