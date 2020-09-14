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DAISY QUEEN
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DAISY BONDS QUEEN
DAISY DONDS QUEEN, RETIRED DCPS, tITLE I EMPLOYEE, ENTERED INTO ETERNAL REST ON SATURDAY, AUGUST 22, 2020, AT THE AGE OF 98. SHE IS SURVIVED BY HER TWO LOVING DAUGHTERS, BETTE J. HYATER AND SHEILA I. J. POOLE, GRAND CHILDREN, GREAT and GREAT-GRAND CHILDREN AND MANY RELATIVES AND FRIENDS. A CELEBRATION OF HER LIFE WILL BE HELD WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2020 AT J. B. JENKINS FUNERAL HOME, 7474 LANDOVER ROAD, LANDOVER, MD 20785. Mrs. Queen maybe viewed from 9:30 A.M. until the service at 10:30 A.M. Live stream @jbjenkinsfuneralhome.com. LIMITED SEATING FOR SERVICE.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The Washington Post on Sep. 14, 2020.
MEMORIAL EVENTS
SEP
16
Viewing
09:30 - 10:30 AM
J.B. Jenkins - 7474 Landover Road - Hyattsville
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SEP
16
Service
10:30 AM
J.B. Jenkins - 7474 Landover Road - Hyattsville
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Funeral services provided by
J.B. Jenkins - 7474 Landover Road - Hyattsville
(Joseph B. Jenkins, III)
7474 Landover Road - Hyattsville, MD 20785
(301) 322-2300
Order by phone: (866) 764-7853
Memories & Condolences

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