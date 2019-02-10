SHERRON BLAINE-JOHNSON

Notice
Guest Book
Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for SHERRON BLAINE-JOHNSON.

 

SHERRON RENA BLAINE-JOHNSON  

PEACEFULLY TRANSITIONED ON SUNDAY, JANUARY 27, 2019. SHE IS the daughter of BART "ED" BLAINE and the late Amelia "MiMi" Blaine; A devoted mother to SHANNON (JOSEPH) BLAINE, GLENN AND SHALEN JOHNSON; three GRANDCHiLDREN, DEVOTED AUNT AND COUSIN AND A HOST OF OTHER RELATIVES AND FRIENDS. ON MONDAY, FEBRUARY 11, 2019 FAMILY WILL RECEIVE FRIENDS AT ThE HOUSE OF PRAISE, 5110 NANNIE HELEN BURROUGHS AVE., NE FROM 10 A.M. UNTIL TIME OF SERVICE 11 A.M. INTERMENT GLENWOOD CEMETERY. SERVICES BY CAPITOL MORTUARY.

logo
Funeral Home
Capitol Mortuary Inc - New Washington
1425 MARYLAND AVENUE, NE
Washington, DC 20002-5036
(202) 399-6999
Funeral Home Details
Send Flowers
Published in The Washington Post on Feb. 10, 2019
Give others a chance to express condolences. Not right now.