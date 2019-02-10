SHERRON RENA BLAINE-JOHNSON
PEACEFULLY TRANSITIONED ON SUNDAY, JANUARY 27, 2019. SHE IS the daughter of BART "ED" BLAINE and the late Amelia "MiMi" Blaine; A devoted mother to SHANNON (JOSEPH) BLAINE, GLENN AND SHALEN JOHNSON; three GRANDCHiLDREN, DEVOTED AUNT AND COUSIN AND A HOST OF OTHER RELATIVES AND FRIENDS. ON MONDAY, FEBRUARY 11, 2019 FAMILY WILL RECEIVE FRIENDS AT ThE HOUSE OF PRAISE, 5110 NANNIE HELEN BURROUGHS AVE., NE FROM 10 A.M. UNTIL TIME OF SERVICE 11 A.M. INTERMENT GLENWOOD CEMETERY. SERVICES BY CAPITOL MORTUARY.