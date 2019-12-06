The Washington Post

WILLIAM "Bill" CLEARY

Guest Book
Be the first to share your memories or express your condolences in the Guest Book for WILLIAM "Bill" CLEARY.
Service Information
Fairfax Memorial Funeral Home, L.L.C.
9902 Braddock Road
Fairfax, VA
22032
(703)-425-9702
Calling hours
Friday, Dec. 13, 2019
6:00 PM - 8:00 PM
Fairfax Memorial Funeral Home, L.L.C.
9902 Braddock Road
Fairfax, VA 22032
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Mass of Christian Burial
Saturday, Dec. 14, 2019
10:30 AM
Holy Spirit Catholic Church
5121 Woodland Way
Annandale, VA
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Notice
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WILLIAM J. CLEARY "Bill" (Age 90)  

Of Annandale, VA passed away on Thursday November 21, 2019. Beloved husband of late Elizabeth K Cleary. Devoted father of Brian Cleary (Thinhan Calvin Ngo) and Patti Cleary. Cherished son of late Mary and William Cleary. Loving brother of late Rosalie Mullany. He is also survived by two grandchildren, Kevin and Joe Cleary.
Friends may call at Fairfax Memorial Funeral Home, 9902 Braddock Rd, Fairfax VA on Friday December 13 from 6 to 8 p.m. Mass of Christian Burial will be held at Holy Spirit Catholic Church, 5121 Woodland Way, Annandale VA on Saturday December 14 at 10:30 a.m., with interment to follow at Fairfax Memorial Park.

Published in The Washington Post on Dec. 6, 2019
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