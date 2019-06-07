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JoDean Winchell


1952 - 2019 Obituary Condolences Flowers
JoDean Winchell Obituary
April 29th, 1952 - May 25th, 2019 JoDean was born in Omaha, Nebraska and passed away in Norwalk, California. Preceded in death by her mother, Virginia and her father, William. Survived by her husband of 44 years, LeRoy Children: Dawn, Patrick and Tammy Grandchildren: Kyler, Nicholas, Sage and Mareena Great-Grandchildren: Kylie and Alanna Siblings: David and Julie and several Nieces and Nephews Norco Family Funeral Home Norco, CA 92860 951-898-1013
Published in Whittier Daily News on June 7, 2019
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