BLISS - Duane A.Of Rushford on December 20, 2020. Husband of Patricia Bushen; son of the late Malcolm Bliss and Marjorie Speta Bliss; father of Amy (Nathan) Hawley, Amanda (Jeffrey) LaCroix; grandfather of seven grandchildren. Condolences may be made online at: www.koplerwilliamsfuneralhome.com