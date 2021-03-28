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Harry K. RICHARDS Jr.
FUNERAL HOME
Alan R. Core Funeral Home, Inc.
1933 Kensington Avenue
Buffalo, NY
RICHARDS - Harry K. Jr.
Of Buffalo, March 26, 2021. Beloved father of Demetrius (Tracey) Richards, Trina McDonald; grandfather of Kylia Richards, Kevin Maddox; best friend of Mamie Morgan. Wake Thursday 11 AM and funeral 12 noon at ALAN R. CORE FUNERAL HOME, 1933 Kensington Ave. All are asked to wear masks.


Published by Buffalo News on Mar. 28, 2021.
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To plant trees in memory, please visit the Sympathy Store.
MEMORIAL EVENTS
Apr
1
Wake
11:00a.m.
Alan R. Core Funeral Home, Inc.
1933 Kensington Avenue , Buffalo, NY
Apr
1
Funeral service
12:00p.m.
Alan R. Core Funeral Home, Inc.
1933 Kensington Avenue , Buffalo, NY
Funeral services provided by:
Alan R. Core Funeral Home, Inc.
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HARRY THANK YOU FOR BEING RESPECTFUL AND KIND TO ME. I THANK YOU FOR ALL OUR CONVERSATIONS ESPECIALLY TALKING ABOUT NYC YOU WERE A GOOD MAN SO GLAD I GOT TO KNOW YOU I HAVENT BEEN TO NYC IN 2YRS BUT WHENEVER I DO I WILL HAVE A WHITE CASTLE IN YOUR HONOR LUV YOU REST IN PEACE HARRY THANK YOU FOR CARING ABOUT ME.
LESLIE WILSON
March 31, 2021
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