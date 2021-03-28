RICHARDS - Harry K. Jr. Of Buffalo, March 26, 2021. Beloved father of Demetrius (Tracey) Richards, Trina McDonald; grandfather of Kylia Richards, Kevin Maddox; best friend of Mamie Morgan. Wake Thursday 11 AM and funeral 12 noon at ALAN R. CORE FUNERAL HOME, 1933 Kensington Ave. All are asked to wear masks.
HARRY THANK YOU FOR BEING RESPECTFUL AND KIND TO ME.
I THANK YOU FOR ALL OUR CONVERSATIONS ESPECIALLY TALKING ABOUT NYC YOU WERE A GOOD MAN SO GLAD I GOT TO KNOW YOU
I HAVENT BEEN TO NYC IN 2YRS BUT WHENEVER I DO I WILL HAVE A WHITE CASTLE IN YOUR HONOR LUV YOU REST IN PEACE HARRY THANK YOU FOR CARING ABOUT ME.