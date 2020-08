ARCURY - Karen A.(nee Mangione)August 23, 2020. Beloved mother of Kristen M. (Connor Romanski) Smith; loving daughter of Thomas F. and the late Ann F. Mangione; dearest sister of Thomas S. (Lisa) and Michael J. (Lindsay) Mangione; dearest aunt of Annalise and Brooklyn. Friends may call Thursday 3-7 PM at the DENGLER, ROBERTS, PERNA FUNERAL HOME, 3070 Delaware Ave., Kenmore. Mass of Christian Burial Friday, 9 AM at Holy Spirit RC Church. Reopening restrictions limit the number of people allowed. Please follow the social distancing guidelines and wear face coverings. Share your condolences at www.denglerrobertspernafuneral.com