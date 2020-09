MANCUSO - Kathryn D. "Kay" (nee Albanese)September 21, 2020. Beloved wife of Gaetano "Guy" Mancuso; loving mother of Lauriann Stephan, Franklin (Michele), and Andrea (Peter D'Auria) Mancuso; dearest grandmother of Elizabeth (Michael) Finnegan, Alexandria Stephan, Kathryn Stephan, Franklin (Deana) Mancuso, William H. Stephan IV, Juliette Stephan, Paloma D'Auria, Gaetano Mancuso, and Claudia D'Auria; dearest great-grandmother of Harper Finnegan; dear sister of Charles A. (Claire) Albanese. Friends may call Thursday 4-7 at the DENGLER, ROBERTS, PERNA FUNERAL HOME, 3070 Delaware Ave., Kenmore. Mass of Christian Burial 9:30 AM at Holy Spirit RC Church. Funeral capability restrictions may cause delays. Masks required for both church and funeral home. Memorials to Musicalfare Theatre or the Hospice Foundation WNY. Condolences at www.denglerrobertspernafuneral.com