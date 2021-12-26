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Stanley R.C. PULASKI
FUNERAL HOME
Cichon-Borgosz Funeral Home
4929 Broadway
Depew, NY
PULASKI - Stanley R.C.
Of Depew, December 21, 2021. Beloved husband of Lottie (nee Polak); devoted father of Tamara Strasser, Stanley Jr., Eric and Rich (Jane); loving grandfather of Larry Strasser III, Zachary Strasser, Francis Pulaski and the late Sydney Strasser; dear brother of Irene (late Stan) Urbanski, late Andy (late Sophie), late Delores (late Al)Kryszak, late Joe (Norine) and late Richard; also survived by nieces and nephews. Visitation in the CICHON-BORGOSZ FUNERAL HOME, INC., 4929 Broadway, Depew, NY on Tuesday, 3-7 PM. Relatives and friends are invited to a Mass of Christian Burial in St. Bernard Church, 1990 Clinton St., Buffalo, Wednesday, at 10 AM. Please assemble at church. Mr. Pulaski was a former Sergeant at Arms of the General Casimir Pulaski Association.


Published by Buffalo News on Dec. 26, 2021.
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To plant trees in memory, please visit the Sympathy Store.
MEMORIAL EVENTS
Dec
28
Visitation
3:00p.m. - 7:00p.m.
Cichon-Borgosz Funeral Home Inc.
4929 Broadway, Depew, NY
Dec
29
Mass of Christian Burial
10:00a.m.
St. Bernard R.C. Church
414 South Ogden, Buffalo, NY
Funeral services provided by:
Cichon-Borgosz Funeral Home
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1 Entry
DEAR LOTTIE AND FAMILY THIS IS JOANNE I LIVED UPSTAIRS ON ROSSLER WITH THEN MY DAUGHTER JENNIFER AND EX HUSBAND IAM VERY SORRY FOR YOUR LOSS OF YOUR HUSBAND STAN,AND A WONDERFUL MAN,LOVING HUSBAND,FATHER,GRANDFATHER,UNCLE,BROTHER AND IN LAW,FRIEND, STAN ALWAYS HAD A SMILE ON HIS FACE AND CARING HEART OF GOLD MAN WE WILL MISS STAN AND SEND OUR LOVE,PRAYERS,THOUGHTS TO YOUR FAMILIES,LOTTIE YOU ARE VERY SPECIAL AND LOVED AND I FEEL STAN WILL FOREVER BE AT YOUR SIDE AS AN ANGEL LOOKING DOWN ON HIS FAMILY PLEASE KNOW WE ARE HERE FOR YOU LOVE AND BLESSINGS,GOOD HEALTH XOXOXOXOXOXO
Joanne &Mark SCHERMERHORN
Friend
December 29, 2021
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