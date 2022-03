Frank A. Kratzer, Jr.

February 4, 2021

Frank A. Kratzer, Jr., 95, of Bellevue, NE passed away in Lincoln, NE on February 4, 2021. Memorial Service: 11:00 a.m. Saturday (9-18-21) Roper and Sons Midtown Chapel, 4300 'O' St. Masks are required. Condolences online at Roperandsons.com