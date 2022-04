Rodriguez, Trinidad (Villalobos)

SUN PRAIRIE - Trinidad (Villalobos) Rodriguez, age 100, passed away on Dec. 26, 2021, at Sienna Crest in Marshall. Visitation will be on Thursday, Dec. 30, from 3 p.m. to 5 p.m. at the TUSCHEN-NEWCOMER FUNERAL HOME, 302 Columbus St., Sun Prairie.

