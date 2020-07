ESPERANZA EN LA RECUPERACIÓN



No te olvido, aprendo a vivir sin ti.



No me deja de doler, aprendo a vivir con el dolor.



No te puedo abrazar, besar ni escuchar tu voz,



empiezo a sentirte en mi Corazón.







Siento que no puedo vivir sin ti, pero respiro y elijo



mi actitud para afrontar mi sufrimiento.







El amor no disminuye ni desaparece. Te amo



profundamente, te amaré por siempre.







Estoy transitando mi camino de reconstrucción y



Transformación a través de mi dolor.







No seré la misma persona. Aprenderé a vivir con



Mi dolor y creceré. Cómo? Aun no lo sé…..Estoy



Ocupandome de ello.



-Berenice Murillo

