Benn, Joseph E. SMSgt USAF (Ret.)February 5, 1930 - November 8, 2020Funeral Service Friday, Nov. 13, 2020 at 11:00AM at John A. Gentleman Mortuaries Bellevue Chapel. Visitation Thursday 6:00-8:00PM, also at the funeral home. Interment: Cedar Dale Cemetery.JOHH A. GENTLEMAN MORTUARIES & CREMATORYBELLEVUE/SARPY CO CHAPEL 3402 Samson Bellevue402-293-0999 www.johnagentleman.com