Smith, Christine1930 - 2020FUNERAL SERVICE: 9am Saturday, December 5th, at Tabernacle of Faith C.O.G.I.C., 2404 Fort St., Omaha, NE, with Visitation one hour prior at the church. Interment: Mt. Hope Cemetery, 7602 Military Ave.ROEDER MORTUARY -Ames Chapel4932 Ames Ave.(402) 453-5600