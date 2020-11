Goraczkowski, Madonna M.March 3, 1936 - November 26, 2020Preceded in death by husband, Roy; and son, Mark. Survived by children: Steven (Lynette) Goraczkowski, Sandy Dawson, Daniel Goraczkowski, Laurie (Greg) Travis; grandchildren: Angela, Stephanie, Brandon, Brittany; great grandchildren: Aurora, Bentley, Lincoln, Chevelle; brothers, Ken (Judy) Koster, Dean (Kathy) Koster; sisters, Betty Leuck, Yvonne (Sylvan) KleinVISITATION: Tuesday, December 1, 2020 from 5-7pm at St. Stephen the Martyr Catholic Church, 16701 S. St. FUNERAL MASS: Wednesday, Dec. 2, 2020 at 10:30am at St. Stephen the Martyr Catholic Church. Interment: Resurrection CemeteryTo leave a condolence, visit www.bramanmortuary.com BRAMAN MORTUARY - 72nd St. Chapel1702 N. 72nd St., Omaha, NE 68114 | (402) 391-2171