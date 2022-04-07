Menu
Search by Name
Menu
Omaha World-Herald
Omaha World-Herald Homepage
Obituaries Section
Submit an Obituary
Find an Obituary
Sympathy Ideas
Grief Support
Search by Name
Peggy A. Thomas
1935 - 2022
BORN
1935
DIED
2022
Thomas, Peggy A.

March 15, 1935 - April 5, 2022

Survived by spouse, James E. Thomas; children, Tom (Carol) Teresa Thomas Freeman; daughter-in-law, Jolene Thomas; grandchildren, Erik Thomas (Ashonte) Adam Freeman (Allyson) Jena Walsh (Luke) Lori Dumke (Jordan) Alex Freeman (Brian Zuerlein) and Jay Thomas; great-grandchildren: Paxton Smith, Archer and Captain Zuerlein, Russell and Lyla Thomas, Autumn and Ireland Walsh, Willard Dumke, Palmer and Tinley Freeman. Preceded in death by beloved son, Tim.

Memorial to be announced at a later date.
Published by Omaha World-Herald from Apr. 7 to Apr. 10, 2022.
34465541-95D0-45B0-BEEB-B9E0361A315A
To plant trees in memory, please visit the Sympathy Store.
MEMORIAL EVENTS
To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
MAKE A DONATION
MEMORIES & CONDOLENCES
Add a Message
Not sure what to say?
0 Entries
Be the first to post a memory or condolences.