Ekstein, Roberta JaneNovember 20, 1945 - November 16, 2020Age 74. Preceded in death by husband, Alfred Ekstein; parents, Robert and Anna Boomer; children, Patricia, Greg and John Ekstein; brother, Sam Boomer.Survived by daughters, Glenda Wood (John), Mundi Ekstein; grandchildren, Max Wood, Rachel Anderson, Grace Wood, Alyssa Zimmerman, Delaney and Jared Tonsfeldt, and Gregory and Harley Ekstein; great-grandsons, Dexter Wood, Case Peterson and Boyd Zimmerman; brothers, Gordon Boomer (Gloria) and Roger Boomer.MEMORIAL SERVICE following CDC guidelines: Saturday, November 21st, 11am, KROC Center, 2825 Y Street, Omaha. Inurnment: Blue Hill Cemetery, Ayr, NE. Memorials: Nebraska Humane Society ( www.nehumanesociety.org ).