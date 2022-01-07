James R.Carter Sr.June 11, 1931 ~ January 7, 2011 NEVER FORGOTTENYOU'LL NEVER BE FORGOTTONTHAT SIMPLE CANNOT BE.AS LONG AS I AM LIVING,I'LL CARRY YOU WITH ME.SAFELY TUCKED WITHIN MY HEARTYOUR LIGHT WILL ALWAYS SHINE;A GLOWING EMBER NEVER STILLED,THOUGHOUT THE END OF TIME.NO MATTER WHAT THE FUTURE BRINGS,OR WHAT MAY LIE AHEAD,I KNOW THAT YOU WILL WALK WITH MEALONG THIS PATH I TREAD.SO REST MY ANGEL, BE AT PEACEAND LET YOUR SOUL FLY FREE.WHEN IT'S MY TIME I'LL JOIN YOU THEREFOR ALL ETERNITY.WITH ALL MY LOVE ALWAYS AND FOREVER. ANNETTE