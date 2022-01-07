Menu
Search by Name
Menu
Roanoke Times
Roanoke Times Homepage
Obituaries Section
Submit an Obituary
Find an Obituary
Sympathy Ideas
Grief Support
Search by Name
James R. Carter Sr.
James R.

Carter Sr.

June 11, 1931 ~ January 7, 2011

NEVER FORGOTTEN

YOU'LL NEVER BE FORGOTTON

THAT SIMPLE CANNOT BE.

AS LONG AS I AM LIVING,

I'LL CARRY YOU WITH ME.

SAFELY TUCKED WITHIN MY HEART

YOUR LIGHT WILL ALWAYS SHINE;

A GLOWING EMBER NEVER STILLED,

THOUGHOUT THE END OF TIME.

NO MATTER WHAT THE FUTURE BRINGS,

OR WHAT MAY LIE AHEAD,

I KNOW THAT YOU WILL WALK WITH ME

ALONG THIS PATH I TREAD.

SO REST MY ANGEL, BE AT PEACE

AND LET YOUR SOUL FLY FREE.

WHEN IT'S MY TIME I'LL JOIN YOU THERE

FOR ALL ETERNITY.

WITH ALL MY LOVE ALWAYS AND FOREVER. ANNETTE
Published by Roanoke Times on Jan. 7, 2022.
34465541-95D0-45B0-BEEB-B9E0361A315A
To plant trees in memory, please visit the Sympathy Store.
MEMORIAL EVENTS
To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one.
MAKE A DONATION
MEMORIES & CONDOLENCES
Add a Message
Not sure what to say?
1 Entry
So sorry to hear about Rex I thought about Rex as a friend not as just someone that work on my truck and car Prayers for the family and love in our hearts
David White
January 8, 2022
Showing 1 - 1 of 1 results